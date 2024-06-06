#元サッカーユニフォーム収集家の商品一覧他にもレアで価値があり、かつ状態が良いユニフォームを多数出品しています。上記ハッシュタグより是非ご覧ください。出品している商品は全て【正規品】です。安心してお取引いただけます。●商品詳細・大変貴重な当時物です。・ポルトガル製胸メーカーロゴ、左胸のスペインサッカー協会エンブレム、“COPAMUNDIALFIFAFRANCIA98”は全て刺繍です。右胸ナンバー、ネーム、背番号は全てフロッキー素材です。●商品状態目立つ傷や汚れはなく、全体的に非常に綺麗な状態です。詳細は写真をご確認ください。●サイズ感海外サイズ表記は“M”ですが、日本の標準的なLサイズに近いと思います。小生178cmですが、大き過ぎず小さ過ぎずちょうど良いサイズ感です。●素材ポリエステル100%●寸法(※参考)肩幅：肩線ないため測定不可袖丈：肩線ないため測定不可身幅55cm着丈74cm質問などあればお気軽にお寄せください。よろしくお願いします。丈···半袖カラー···レッドリーグ···その他種類···レプリカユニフォームサイズ···L



当時物/美品！】1998フランスW杯 スペイン代表 ♯10 ラウール【L相当】-



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スペイン代表1998年W杯ホームレプリカユニフォーム #10ラウール サイン入り



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