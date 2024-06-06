- ホーム
- >
- スポーツ・レジャー
- >
- サッカー/フットサル
- >
- ウェア
- >
- 【当時物/美品！】1998フランスW杯 スペイン代表 ♯10 ラウール【L相当】
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
#元サッカーユニフォーム収集家の商品一覧他にもレアで価値があり、かつ状態が良いユニフォームを多数出品しています。上記ハッシュタグより是非ご覧ください。出品している商品は全て【正規品】です。安心してお取引いただけます。●商品詳細・大変貴重な当時物です。・ポルトガル製胸メーカーロゴ、左胸のスペインサッカー協会エンブレム、“COPAMUNDIALFIFAFRANCIA98”は全て刺繍です。右胸ナンバー、ネーム、背番号は全てフロッキー素材です。●商品状態目立つ傷や汚れはなく、全体的に非常に綺麗な状態です。詳細は写真をご確認ください。●サイズ感海外サイズ表記は“M”ですが、日本の標準的なLサイズに近いと思います。小生178cmですが、大き過ぎず小さ過ぎずちょうど良いサイズ感です。●素材ポリエステル100%●寸法(※参考)肩幅：肩線ないため測定不可袖丈：肩線ないため測定不可身幅55cm着丈74cm質問などあればお気軽にお寄せください。よろしくお願いします。丈···半袖カラー···レッドリーグ···その他種類···レプリカユニフォームサイズ···L
http://narcologia.ru/goods/forthcoming725892.html
http://narcologia.ru/goods/preference936738.html
http://narcologia.ru/goods/traverse2226.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming725892.html
http://narcologia.ru/goods/preference936738.html
http://narcologia.ru/goods/traverse2226.html
当時物/美品！】1998フランスW杯 スペイン代表 ♯10 ラウール【L相当】-
スペイン代表（H）１９９８ フランスW杯 ラウル＃１０ +マッチロゴ付き！
当時物/美品！】1998フランスW杯 スペイン代表 ♯10 ラウール【L相当】-
スペイン代表（H）１９９８ フランスW杯 ラウル＃１０ +マッチロゴ付き！
スペイン代表（H）１９９８ フランスW杯 ラウル＃１０ +マッチロゴ付き！
当時物/美品！】1998フランスW杯 スペイン代表 ♯10 ラウール【L相当】-
スペイン代表（H）１９９８ フランスW杯 ラウル＃１０ +マッチロゴ付き！
当時物/美品！】1998フランスW杯 スペイン代表 ♯10 ラウール【L相当】-
当時物/美品！】1998フランスW杯 スペイン代表 ♯10 ラウール【L相当】-
スペイン代表（H）１９９８ フランスW杯 ラウル＃１０ +マッチロゴ付き！
スペイン代表（H）１９９８ フランスW杯 ラウル＃１０ +マッチロゴ付き！
スペイン代表1998年W杯ホームレプリカユニフォーム #10ラウール サイン入り
スペイン代表(Spain)98 3RD サード #10 ラウル(Raul) - USEDサッカーユニフォーム専門店 Footuni フッットユニ