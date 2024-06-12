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軟式テニスハイシープ　ロール
商品番号 O74383775092
商品名

軟式テニスハイシープ　ロール
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軟式テニス用のガットです。定番のハイシープミクロ　ロールです。ご覧の通り、使っておりますので、あと何張りかは、できるかと思います。
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