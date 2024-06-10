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MLB メジャーオールスター2003 ユニフォーム　ロジャークレメンス　Lサイズ
商品番号 Q11290060341
商品名

MLB メジャーオールスター2003 ユニフォーム　ロジャークレメンス　Lサイズ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最後の写真に多少のシミがあります。ご確認お願いします。中古品になります。他のフリマサイトにも出品してますので宜しくお願いします。#ゲームシャツ#ユニフォーム#ヴィンテージ#エンゼルス#アトランタ・ブレーブス　#フィラデルフィア・フィリーズ　#ニューヨーク・メッツ　#モントリオール・エクスポズ　#フロリダ・マーリンズ#シカゴ・カブス　#ピッツバーグ・パイレーツ　#セントルイス・カージナルス#ヒューストン・アストロズ　#サンフランシスコ・ジャイアンツ#ロサンゼルス・ドジャース　#サンディエゴ・パドレス　#アリゾナ・ダイヤモンドバックス#ボストン・レッドソックス　#ニューヨーク・ヤンキース　#トロント・ブルージェイズ　#デトロイト・タイガース　#シカゴ・ホワイトソックス#クリーブランド・インディアンス　#ミネソタ・ツインズ　#オークランド・アスレチックス　#テキサス・レンジャーズ　#シアトル・マリナーズ#野球#ユニホーム#メジャー
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