MLB メジャーオールスター2003 ユニフォーム　ロジャークレメンス　Lサイズ

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商品詳細
最後の写真に多少のシミがあります。ご確認お願いします。中古品になります。他のフリマサイトにも出品してますので宜しくお願いします。#ゲームシャツ#ユニフォーム#ヴィンテージ#エンゼルス#アトランタ・ブレーブス #フィラデルフィア・フィリーズ #ニューヨーク・メッツ #モントリオール・エクスポズ #フロリダ・マーリンズ#シカゴ・カブス #ピッツバーグ・パイレーツ #セントルイス・カージナルス#ヒューストン・アストロズ #サンフランシスコ・ジャイアンツ#ロサンゼルス・ドジャース #サンディエゴ・パドレス #アリゾナ・ダイヤモンドバックス#ボストン・レッドソックス #ニューヨーク・ヤンキース #トロント・ブルージェイズ #デトロイト・タイガース #シカゴ・ホワイトソックス#クリーブランド・インディアンス #ミネソタ・ツインズ #オークランド・アスレチックス #テキサス・レンジャーズ #シアトル・マリナーズ#野球#ユニホーム#メジャー
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