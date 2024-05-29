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クレイバースト 1BOX シュリンクなし
商品番号 T85274176833
商品名

クレイバースト 1BOX シュリンクなし
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイバースト1BOX購入時にレジにてシュリンクは剥がされております※ぺりぺりは剥がされておりません封入率はシュリンク付きと変わりません発送時は送料軽減のため箱から出して折れ、濡れ防止をしネコポスにて発送します。クレイバーストboxクレイバーストboxシュリンクなしクレイバースト　シュリンクなしクレイバースト　30パック
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