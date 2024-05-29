クレイバースト 1BOX シュリンクなし

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商品詳細
クレイバースト1BOX購入時にレジにてシュリンクは剥がされております※ぺりぺりは剥がされておりません封入率はシュリンク付きと変わりません発送時は送料軽減のため箱から出して折れ、濡れ防止をしネコポスにて発送します。クレイバーストboxクレイバーストboxシュリンクなしクレイバースト シュリンクなしクレイバースト 30パック
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