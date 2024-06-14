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ヨネックステニスシューズ
商品番号 H37126851479
商品名

ヨネックステニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年、購入しましたが、数回使用しましたがサイズが合わず出品します。サイズは26センチです。
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