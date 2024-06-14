大谷翔平　クリアトートバッグ非売品

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◎大谷翔平エンゼルス・スタジアム非売品 トートバッグ32×32×16cm程度◎頂きました。自宅保管品になります。頂いた時、飛び上がって喜びました。♪赤い色とプリントがとてもきれいです。◎物を減らしているので写真を撮って お使いになる方の為出品いたします。♪※頂き物なので♪完璧では 無いかもしれませんお写真でご確認の納得してご購入下さい。♪※まとめ買いなどがお得かもしれません！♪良いお買い物になりますように！(⁠/⁠^⁠-⁠^⁠(⁠^⁠ ⁠^⁠*⁠)⁠/(⁠/⁠^⁠-⁠^⁠(⁠^⁠ ⁠^⁠*⁠)⁠/(⁠/⁠^⁠-⁠^⁠(⁠^⁠ ⁠^⁠*⁠)⁠/