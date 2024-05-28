ヨネックス・アスレバックパックブラック

ヨネックス テニス アスレバックパックカラー···ブラック使用回数2〜3回下のYONEXマークの部分にシューズを入れるスペースがありますポケットが沢山ついていて、遠征などにピッタリな大きめリュックです。☆中古品の為ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。☆コンパクトに折りたたんで発送します。ご了承ください。☆即購入可能です。#スポーツウェア#テニスウェア#テニス#スポーツ#バドミントン



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