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バルセロナ　レバンドフスキユニフォームLサイズ
商品番号 E63671494423
商品名

バルセロナ　レバンドフスキユニフォームLサイズ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レバンドフスキレプリカユニフォームになります。何箇所か細かい点汚れがあります。（写真参照）中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。こちらはインポート製品となります。気になさる方は購入をお控え下さい。発送はゆうパケットにて折り畳み発送いたします。#teroomレア、ビンテージユニフォーム等出品中です。
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