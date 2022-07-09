バルセロナ　レバンドフスキユニフォームLサイズ

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レバンドフスキレプリカユニフォームになります。何箇所か細かい点汚れがあります。（写真参照）中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。こちらはインポート製品となります。気になさる方は購入をお控え下さい。発送はゆうパケットにて折り畳み発送いたします。#teroomレア、ビンテージユニフォーム等出品中です。