名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN



名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN 名古屋グランパス 2010 ~lWE MADE IT FOR THE WIN

説明内容紹介名古屋グランパスJリーグに新たな歴史を刻んだ栄光の2010シーズンを完全収録した永久保存版DVD発売!!2010年Jリーグディビジョン1チャンピオンズ!名古屋グランパス!チーム・サポーターが一丸となって悲願のリーグ王座を勝ち取った栄光の2010シーズンその激闘と感動のすべてを完全収録した永久保存版DVD!【収録内容】■2010SEASONREVIEW~優勝への軌跡~絶対王者を抑え、新王者へ君臨した名古屋グランパス。初優勝に至るまでの覇道の軌跡をストイコビッチ監督・楢崎正剛選手・玉田圭司選手などの独占インタビューと公式映像を交えて回顧。■優勝決定戦ドキュメントサポーターにとって永遠に忘れることのできない優勝決定の日、喜びの瞬間を初公開映像と共に収録!【商品概要】監修:(社)日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)制作:(株)Jリーグメディアプロモーション制作協力:名古屋グランパス、サクシード、音研、OrangeDesignLabs企画・発売元・販売元:データスタジアム(株)、Fantasista内容(「キネマ旬報社」データベースより)2010年「Jリーグディビジョン1」チャンピオンに君臨した名古屋グランパスの優勝までの軌跡を追ったDVD。初優勝に至るまでの道のりを、ストイコビッチ監督、楢崎選手、玉田選手の独占インタビューと公式映像を交えて回顧する。内容(「Oricon」データベースより)名古屋グランパスの2010シーズンの激闘を振り返るオフィシャルDVD。チームとサポーターが一丸となってリーグ王座を勝ち取った2010。初優勝に至るまでの軌跡を監督や選手のインタビューと公式映像を交えて振り返る。