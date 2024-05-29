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【新品未使用】マンチェスター・シティvsバイエルン・ミュンヘン公式記念グッズ
商品番号 P30675828246
商品名

【新品未使用】マンチェスター・シティvsバイエルン・ミュンヘン公式記念グッズ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用未開封のグッズセット。2023年07月26日国立競技場FCバイエルン・ミュンヘン対マンチェスター・シティFC先行抽選限定販売のチケットとセットで購入できる、「グッズ付きチケット限定デザイン」のグッズセット。グッズ付きチケット限定大会記念デザインTシャツ・・・1点グッズ付きチケット限定大会記念デザインステンレスボトル・・・1点グッズ付きチケット限定大会記念デザイン扇子・・・1点グッズ付きチケット限定大会記念デザインピンバッジセット（3個入り）・・・1点1セット定価10000円。AudiFootballSummitpoweredbydocomoプレミアリーグブンデスリーガリーグ···ブンデスリーガリーグ···プレミアリーグ
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