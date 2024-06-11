プロスピA 調子君グローブ~本日限定⭕️~

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プロスピAの前田健太選手とのコラボレーショングローブです。キャッチボールで一度使用しました。型付けはしてありすぐ試合でも使えます。競技の種類···軟式利き手・特徴···右利き用用途・種類···ピッチャー用利き手・特徴···右利き用