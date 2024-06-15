テーラーメイド　M6 FW 3.5 2本セット

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商品詳細
種類···フェアウェイウッドテーラーメイド M6FW3、52本セットです。シャフト FUBUKITM5FLEX-Sグリップ良好です。純正ヘッドカバー付き中古品にご理解の程宜しくお願い致します。
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