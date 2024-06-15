XXIO ゼクシオ 8 ゴルフクラブセット 9本

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■さらにお値下げしました。■ゼクシオ8ゴルフクラブセットメーカー：DUNLOP／ダンロップモデル：XXIO8代目年式：2013番手：1W/5W/6-9/P/A/S本数：9ヘッドカバー：ドライバー、フェアウェイウッドシャフト：〈1W・5W・アイアン〉 すべてXXIOMP800カーボンフレックス：〈1W・5W・アイアン〉すべてR利き腕：右■状態グリップ、シャフトともに純正です。ヘッドカバーは使用していなかったので、新品同様です。使用に伴う小傷やスレなどありますが、比較的キレイな状態だと思います。#ゼクシオ#XXIO#XXIO8#ゴルフ#ゴルフセット#アイアン#アイアンセット#ドライバー#フェアウェイ#ユーティリティ種類...アイアン,ドライバー,フェアウェイウッド利き手...右対象...メンズ