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XXIO ゼクシオ 8 ゴルフクラブセット 9本
商品番号 G99715111426
商品名

XXIO ゼクシオ 8 ゴルフクラブセット 9本
ブランド名 ゼクシオ
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■さらにお値下げしました。■ゼクシオ8ゴルフクラブセットメーカー：DUNLOP／ダンロップモデル：XXIO8代目年式：2013番手：1W/5W/6-9/P/A/S本数：9ヘッドカバー：ドライバー、フェアウェイウッドシャフト：〈1W・5W・アイアン〉　　　　　　すべてXXIOMP800カーボンフレックス：〈1W・5W・アイアン〉すべてR利き腕：右■状態グリップ、シャフトともに純正です。ヘッドカバーは使用していなかったので、新品同様です。使用に伴う小傷やスレなどありますが、比較的キレイな状態だと思います。#ゼクシオ#XXIO#XXIO8#ゴルフ#ゴルフセット#アイアン#アイアンセット#ドライバー#フェアウェイ#ユーティリティ種類...アイアン,ドライバー,フェアウェイウッド利き手...右対象...メンズ
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