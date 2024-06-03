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ザスパクサツ群馬　川本梨誉　タオル　ガチャ　ザスパ　ユニフォーム　ユニ　川本
商品番号 O77720190314
商品名

ザスパクサツ群馬　川本梨誉　タオル　ガチャ　ザスパ　ユニフォーム　ユニ　川本
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

清水エスパルスファジアーノ岡山ザスパクサツ群馬ガチャの当たりの限定景品になります。なかなか手に入らないレア物だと思います。袋からは開封済みですが、新品未使用になります。
http://narcologia.ru/goods/smear319304.html
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