ザスパクサツ群馬　川本梨誉　タオル　ガチャ　ザスパ　ユニフォーム　ユニ　川本

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商品詳細
清水エスパルスファジアーノ岡山ザスパクサツ群馬ガチャの当たりの限定景品になります。なかなか手に入らないレア物だと思います。袋からは開封済みですが、新品未使用になります。
http://narcologia.ru/goods/smear319304.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford987473.html
http://narcologia.ru/goods/protein470434.html
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