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ピレッティパター Bosa
商品番号 H13148583450
商品名

ピレッティパター Bosa
ブランド名 ピレッティ
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピレッティBosa種類···パター利き手···右34インチヘッドカバー付きグリップはまだまだ使えます。人気のピレッティBOSAです。ただ柔らかいだけでなく、芯がありますので距離感が合わせやすいです。ブレードと大型マレットのいいとこ取りなサイズで目標に合わせやすいパターです。ヘッドカバーについては未使用となっております。
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