ピレッティパター Bosa

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ピレッティBosa種類···パター利き手···右34インチヘッドカバー付きグリップはまだまだ使えます。人気のピレッティBOSAです。ただ柔らかいだけでなく、芯がありますので距離感が合わせやすいです。ブレードと大型マレットのいいとこ取りなサイズで目標に合わせやすいパターです。ヘッドカバーについては未使用となっております。