状態良好！ONOFF（2021）レディース　ドライバー　11.5°　フレックスA



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...



Amazon | ONOFF(オノフ) ドライバー ONOFF ドライバー レディ ... Amazon | ONOFF(オノフ) ドライバー ONOFF ドライバー レディ ...



ONOFF(オノフ) ドライバー ONOFF ドライバー レディ SMOOTH KICK LP-418D シャフト カーボン レディース 右 ロフト角:13度 番手:1W フレックス:L ONOFF(オノフ) ドライバー ONOFF ドライバー レディ SMOOTH KICK LP-418D シャフト カーボン レディース 右 ロフト角:13度 番手:1W フレックス:L



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 13.0 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 13.0 ...



オノフ ドライバー レディ, ONOFF オノフ ドライバー レディ, ONOFF



Onoff - ONOFF（2021年）レディース フェアウェイウッド（5W ... Onoff - ONOFF（2021年）レディース フェアウェイウッド（5W ...



Onoff - 状態良好 レディース! グローブライド ONOFF アイアンセット ... Onoff - 状態良好 レディース! グローブライド ONOFF アイアンセット ...



Onoff - 【美品！】ONOFF グローブランド レディース ゴルフクラブ ... Onoff - 【美品！】ONOFF グローブランド レディース ゴルフクラブ ...



Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ... Onoff - 状態良好！ONOFF（2021）レディース ドライバー 11.5 ...

☆ゼクシオに勝るとも劣らない程、飛距離性能が高く、スイートエリアの大きなとても優しいクラブ！【商品情報】■メーカー:ONOFF（オノフ）■発売年：2021年■シャフト：純正（SMOOTHKICKLP-421D）■番手：ドライバー（11.5°）■硬さ：フレックスA■グリップ：純正■性別/利き腕：女性/右■長さ：約44.5インチ■重量：約275ｇ■バランス：C4■定価：69,300円(税込)＊ヘッドカバー付属無し＊標準スペック（カスタム無し）【状態】薄い擦れ傷、小傷はございますが、大きな傷や凹み、目立った劣化等無く、状態良好！グリップもまだまだご使用いただけます。(屋外での使用無し)【おすすめポイント】※公式カタログ引用●新軽量設計で振りやすさアップ●レディモデル専用設計パワートレンチ（高い飛距離性能・ミスに強い）●最適重心設計＆ワイドハイパーエフェクトフェース（スライス抑制、捕まりが良く強弾道）●オリジナル専用シャフト（先端がはしり飛距離アップを実現するオリジナル専用シャフト：高い直進性・高弾道・ミスに寛容・ヘッドスピードUP）【メーカー公式カタログ】商品の詳しい情報は下記URLをGoogle等に貼り付けご覧になってみてください。（オノフ公式カタログ）https://onoff.globeride.co.jp/release/21001_ONOFF_lady.pdf◯簡易清掃済み※グリップは洗浄し、ヘッド・シャフトは除菌シートにて清掃【送料・発送について】★全国送料無料★追跡可能な発送方法にてお送りします。（佐川急便又はヤマト運輸）【その他】★お値下げ交渉ご遠慮下さい(＞人＜;)★即購入歓迎します！★ダンボール、緩衝材を使用し丁寧に梱包します。★ご質問等ございましたらお気軽にコメント頂けると嬉しいです＾＾＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊その他のレディースクラブも出品しております。下記↓をクリックしてお探し下さい＾＾#chariladiesgolf＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【検索ワード↓】DRIVERmadeinjapan日本製グローブライド初心者推奨ウィメンズレディ1W管理番号・・・4