羊毛手のひらペット　コーギー　犬　愛犬　羊毛フェルト　ペット

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
羊毛フェルトで作ったコーギーちゃんです！飼い主様募集中です！子犬子ような可愛いお顔にしました！ベロは樹脂粘土でつくりました！ うちの子に似てる！あの子に似てる！コーギーが好き！などなど、素敵なご縁がありますように！════⋆★⋆════════⋆★⋆うちの子オーダーやってます！お写真を見せていただき、オーダーの順番に作成いたします！手のひらサイズ 6500円〜大きめサイズ 10000円〜私の作品イメージは写真からご覧ください！════⋆★⋆════════⋆★⋆#羊毛フェルト#犬#コーギー#ペット#うちの子#わんこ#羊毛フェルトマスコット#羊毛#インテリア#置物#プレゼント#ギフト#ウェルシュコーギー種別···ぬいぐるみ種別···人形種別···ドール
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate761248.html
http://narcologia.ru/goods/kindness976605.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper652009.html
2023年最新】羊毛フェルトコーギーの人気アイテム - メルカリ
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
羊毛フェルト コーギー♡世界でたった一つ♡犬 受注製作
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
羊毛フェルト 愛犬様オーダー 手乗りサイズ コーギー
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
全身タイプ✩︎愛犬、愛猫ちゃんのオーダー承ります✩羊毛フェルト
ウールーシュシュ
コーギーの抜け毛で分身作ります！
羊毛フェルト 愛犬様オーダー 手乗りサイズ コーギー
コーギー 愛犬 犬 カップ犬 コーギー羊毛 羊毛フェルト プレゼント
羊毛フェルト 愛犬様オーダー 手乗りサイズ コーギー
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate761248.html
http://narcologia.ru/goods/kindness976605.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper652009.html
2023年最新】羊毛フェルトコーギーの人気アイテム - メルカリ
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
羊毛フェルト コーギー♡世界でたった一つ♡犬 受注製作
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
羊毛フェルト 愛犬様オーダー 手乗りサイズ コーギー
ウェルシュ・コーギー 羊毛フェルト ぬいぐるみ 犬 置き物 コーギー ...
全身タイプ✩︎愛犬、愛猫ちゃんのオーダー承ります✩羊毛フェルト
ウールーシュシュ
コーギーの抜け毛で分身作ります！
羊毛フェルト 愛犬様オーダー 手乗りサイズ コーギー
コーギー 愛犬 犬 カップ犬 コーギー羊毛 羊毛フェルト プレゼント
羊毛フェルト 愛犬様オーダー 手乗りサイズ コーギー