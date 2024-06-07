陽刻　青磁　鳳凰　中皿　2客

口径 18cm高さ 4cm落ち着いた翠色の見込み部分に花と唐草のような文様と尾の長い鳳凰がうっすらと刻まれています。縁部分の花のような模様が美しいです。サラダや果物やデザートなどちょっとしたものを盛るのにちょうどよさそうな大きさです。艶やかで美しい仕上がりの器です。1客高台部分にカケが見られます。全体としては良好な状態です。時代を経たものとしてご理解いただける方にお選びいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。最後になりますが商品説明の転用および画像のコピー、他サイトへの転載はご遠慮ください。



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