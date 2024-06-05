1人がけソファセット

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ご覧頂きありがとうございます。1人がけソファセットになります。高さ 75cm横幅 70cm奥行 80cmお調べしましたがメーカー不明です。細かい傷はございますが、ヘタリなどなくキレイな状態かと思われます。宜しくお願い致します。ソファ1人がけ応接ブラウンセットレトロヴィンテージ