1人がけソファセット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。1人がけソファセットになります。高さ 75cm横幅 70cm奥行 80cmお調べしましたがメーカー不明です。細かい傷はございますが、ヘタリなどなくキレイな状態かと思われます。宜しくお願い致します。ソファ1人がけ応接ブラウンセットレトロヴィンテージ
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