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1人がけソファセット
商品番号 R48392491643
商品名

1人がけソファセット
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 8,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。1人がけソファセットになります。高さ　75cm横幅　70cm奥行　80cmお調べしましたがメーカー不明です。細かい傷はございますが、ヘタリなどなくキレイな状態かと思われます。宜しくお願い致します。ソファ1人がけ応接ブラウンセットレトロヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/Adder1975.html
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