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【Amazon basic】キッズリクライニングチェア
商品番号 D48023136678
商品名

【Amazon basic】キッズリクライニングチェア
ブランド名 アマゾン
特別価格 税込 6,660 円
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商品詳細

子供用　リクライニングチェア（収納付き）・ブランドアマゾンベーシック・製造番号ASINB07TPMXMBF・色ベージュ・材料人口皮革・製品寸法62.2Dx66.5Wx68.7H(cm)・アイテムの重量12.7kg・フレーム素材木・特殊機能リクライニング、革張り・製品のお手入れ方法拭き掃除この商品について対象年齢5歳以上の子供用/若者用リクライニングチェア。耐荷重41kgスムースレザーソフト張り地は耐久性と快適さを提供します。湿らせた布で拭いてください子供の安全のためのCA117難燃性フォーム充填。快適さをさらに高める豪華なパッド堅木フレームと盛り上がったプラスチック製の脚で耐久性を強化⚠️平日のみの発送となります。⚠️写真5.6枚目は色違いです。サイズ感のご参考にしてください。カラー···ベージュ主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···手動リクライニング#ソファ#キッズソファー#キッズチェア#子供椅子#プレゼント
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