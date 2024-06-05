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- ＊ハマースレイ＊サンドイッチプレート プレート 皿 スズラン すずらん 花柄
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商品詳細
ハマースレイのサンドイッチプレートです。自宅での長期保管品です。金彩の部分に少し剥げがあります。ヴィンテージやアンティークのお品には製造時からの小さな黒い斑点やペイントロス、小さなデコボコなどが見受けられることが多いのでご了承の上、ご購入ください。サイズ 35.0㎝×17.7㎝(持ち手含む)お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···角
http://narcologia.ru/goods/Lincoln613202.html
http://narcologia.ru/goods/update710595.html
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