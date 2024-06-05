マッサージベッド　施術ベッド　マッサージベット　折り畳みベッド　簡易ベッド

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ステラのマッサージベッドになります。使用頻度は少なく傷などは見当たりませんが、ベッドのサイドに少し色づきがみられます。多分ベッドカバーの色がうつったものかとおもわれます、、（写真を確認下さいませ）サイズはお写真にあります。参考にしてください。カバーにローラーがついているので移動も楽☆持ち運びも楽です☆可愛い白色になります☆清潔感があります☆ペット、喫煙者おりません☆ご興味ある方よろしくお願いいたします