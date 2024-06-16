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- 新品 ソファー オットマン ソファ PU＋ブラック レザー調 ソファセット 黒色
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商品詳細
※新品、未使用品になります。■カラーブラック■サイズ詳細は写真６枚目参照■耐荷重約150kg■特徴1、ドリンクホルダーが付いており不要の場合は背もたれとして収納できます。2、3段階のリクライニングが付いておりお好みの角度を調整できます。3、足元に収納、オットマンにもダンパー付き収納がありソファーだけでなく収納としても大活躍してくれます。4、ソファーとオットマンが別々なのでレイアウトが自由自在にできます。※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口での配送となります。カラー···ブラックサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
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