杉　丸太　椅子　オイル仕上げ　343

静岡県静岡市の山奥で2023年1月に伐採された丸太（杉）になります。杉はひのきとはまた違った甘い木の香りがします。オイル仕上げでおしゃれです。杉はオイルとの相性がよいです。【サイズ】 幅約32㎝×奥行き30㎝×高さ42㎝【重さ】 18.3kg※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。



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