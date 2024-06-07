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杉　丸太　椅子　オイル仕上げ　343
商品番号 T87453475709
商品名

杉　丸太　椅子　オイル仕上げ　343
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

静岡県静岡市の山奥で2023年1月に伐採された丸太（杉）になります。杉はひのきとはまた違った甘い木の香りがします。オイル仕上げでおしゃれです。杉はオイルとの相性がよいです。【サイズ】　幅約32㎝×奥行き30㎝×高さ42㎝【重さ】　　18.3kg※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。
http://narcologia.ru/goods/reproduce212655.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador99606.html
http://narcologia.ru/goods/Persia139588.html

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