【バラ売り可】INTEX エアーベッド シングル　2台　収納袋付　インテックス

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INTEX電動ポンプ内蔵エアーベッドシングルサイズ 動作確認済み来客用に購入し、それぞれ2回使用しました。室内使用で、目立った汚れはありません。1台のお値段を表示しております。バラ売り可能です。1台 7000円2台 13000円販売個数によってお値段を変更致しますので、コメントくださいませ。箱無し、収納袋ありです。【サイズ】約幅99cmx長さ1.91mx高さ33cm耐荷重約136ｋｇビルトインポンプ【立ち上げ方】AC100V電源を使用するエアーベッド内蔵の電動ポンプ。スイッチ一つで簡単に空気入れが出来ます。ダイヤル式のポンプを回せば効率的に空気が抜けます。以下、商品説明です↓＜Point1＞電動ポンプ内蔵で、空気の注入も排出もスイッチをダイヤルで回すだけ。わずか2〜3分ほどでベッドが完成します。お好みの硬さに調整できるのも嬉しいポイントです。＜Point2＞ベッド内部に高強度ポリエステル繊維Dura-Beamが数千本張り巡らされているため、体の凹凸をなぞるように包み込み体圧分散が取れ、心地良い快適な睡眠をとることができます。また、ベッド表面は肌触りの良いベロア調の加工（フロック加工）です。＜Point3＞付属のキャリーバッグにコンパクトに収納・持ち運びが可能。準備や片付けも短時間でできるので、ゲスト用やお部屋を広く使いたい方にも重宝します。#エアベッド #インテックス #来客用布団#ベッド #シングルベッド #ダブルベッド#キャンプ用品 #キャンプグッズ #アウトドア用品