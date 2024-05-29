二段ベッド 2段ベッド スチール 耐震 ベッド シングル 大人用可　子供ベッド

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商品サイズ：幅205×奥行103×高さ150cm重量：37kg静止耐荷重：毎段約100KG素材：スチール（水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装）組立品/完成品:組立品【おススメポイント】1.【水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装スチールベッド】ベッドの要である支柱は、安定感抜群で頑丈なパイプを使用。揺れたりせずに安心してご使用いただけます。2.【アレンジ可能の上下分割構造】多段ベッドからシングルベッドに変更することができます。3.【優れた通気性】通気性に優れたすのこを使用しているので、汗や湿気を逃す。4.【補強金具で安全性を高め】支柱をベッドフレームと連接ところに補強金具を増加します。より安全で快適なデザイン。安心安全な頑丈設計で、更なる品質に高く目指しました。5.【ベッド下は収納スペースにも】使用する際は、ベッド下を収納スペースとして有効活用できる。6.【サイドガード付き】就寝時の落下を防ぐ寝返りガードの高さは29.5cm。朝までぐっすり安心。布団のずり落ちも防いでくれるので、快適にお使いいただけます。7.垂直に取り付ける縦型梯子は、安定で省スペース。梯子の位置を左右自由に移動でできます。8.【ご注意・付属品】組み立て品★六角レンチと組立マニュアル付属