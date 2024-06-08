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コンパクトソファ
商品番号 B14386414688
商品名

コンパクトソファ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,640 円
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商品詳細

買い替えたためお譲りいたします。カラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック
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