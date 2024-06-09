Francfranc フランフラン APGO SOFA アペーゴソファ 2S

ご覧頂きましてありがとうございます！自社配送半額キャンペーン中です！！一都三県、通常配送料1万円のところ今だけ！5000円で配送致します！(車からご自宅内までの搬入をお手伝いしてくださる方に限ります。)ご希望の方はご購入前にコメント下さい！【必ずお読み下さい】出品している物は中古がメインになります。新品でも自宅保管品です。当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。誠意を持ってご対応致します。●サイズ(約)幅150㎝、奥行き74㎝、高さ66㎝座面奥行き50㎝、座面高さ38㎝●色ブルーホワイトライトブルー青白水色●状態座面一部ほつれがありますが、目立った傷や汚れ、ヘタリ等もなく全体的に美品です。クッションカバーは取り外してドライクリーニング可能です。※写真にてご判断お願い致します。こちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある、【神奈川相模原市】になります。※一都三県以外はたのメル便での対応になる為配送料¥12000円がかかります。たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。FrancfrancフランフランAPGOSOFAアペーゴソファラブソファ2人掛け2シーターベンチソファ木製天然木布張りファブリックナチュラル



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