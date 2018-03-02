トキノハ　shiro-kuroシリーズ　2個セット

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商品詳細
サイズ直径約11cm(持ち手含む約14cm)/高さ約5.5cm重量/容量約260ml対応可電子レンジ◯、食器洗い洗浄機◯、オーブン×シリアルや具沢山のスープ、豚汁？大きめの小鉢としても。一個¥4950の完売品です。中古である事、作家物の特性をご理解の上お願いします。阿部慎太朗 石川裕信 内山太朗 大沼道行 岡田直人 小澤基晴 加藤かずみ 加藤祥孝 河合竜彦 鈴木環 田中直純 棚橋祐介 谷井直人 中園晋作 長峰菜穂子 馬場勝文 東一仁 広瀬佳子 藤本羊子 古谷浩一 村上直子 安福由美子 ヨシノヒトシ
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