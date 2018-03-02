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トキノハ　shiro-kuroシリーズ　2個セット
商品番号 K58786914006
商品名

トキノハ　shiro-kuroシリーズ　2個セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ直径約11cm(持ち手含む約14cm)/高さ約5.5cm重量/容量約260ml対応可電子レンジ◯、食器洗い洗浄機◯、オーブン×シリアルや具沢山のスープ、豚汁？大きめの小鉢としても。一個¥4950の完売品です。中古である事、作家物の特性をご理解の上お願いします。阿部慎太朗　石川裕信　内山太朗　大沼道行　岡田直人　小澤基晴　加藤かずみ　加藤祥孝　河合竜彦　鈴木環　田中直純　棚橋祐介　谷井直人　中園晋作　長峰菜穂子　馬場勝文　東一仁　広瀬佳子　藤本羊子　古谷浩一　村上直子　安福由美子　ヨシノヒトシ
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