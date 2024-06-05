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- 【美品】シモンズ ボックススプリングス
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商品詳細
シモンズのマットレス、脚付きです。縦 193cm横 117cmマット厚さ 19cm足の高さ 7cm素人採寸ですのでご了承ください。引取希望の場合は、コメントください。料金を10000円にてお譲りします。#simmons#BoxSpring#ベット#ベッド#高級#白#シングル#セミダブル#おトクな8日間
http://narcologia.ru/goods/stage663197.html
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