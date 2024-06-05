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【美品】シモンズ　ボックススプリングス
商品番号 B33733674279
商品名

【美品】シモンズ　ボックススプリングス
ブランド名 シモンズ
特別価格 税込 12,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シモンズのマットレス、脚付きです。縦　193cm横　117cmマット厚さ　19cm足の高さ　7cm素人採寸ですのでご了承ください。引取希望の場合は、コメントください。料金を10000円にてお譲りします。#simmons#BoxSpring#ベット#ベッド#高級#白#シングル#セミダブル#おトクな8日間
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