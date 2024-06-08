最終値下げSIMMONS セミダブルベッド　マットレス

引っ越しまでに売り切りたいので大幅値下げします。サイズ···セミダブルSIMMONSのベットです。引っ越しの際に持っていけないので出品します。購入から1年ほどなので汚れなどはないです。個人的には美品だと思いますが中古品としてご購入下さい。状態は写真から確認して下さいベットの詳細があまり覚えておらず、記載できませんがご了承下さい少し柔らかめです。送料込みの値段になります。その他なにかあればコメントへお願いいたしますフレームは別で販売しております。



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