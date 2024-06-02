サンダーex SAR 美品

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商品詳細
開封後すぐにスリーブへ入れてあります。ダブルスリーブ、ローダーに入れて暗所にて保管しています。トラブル防止の為、プレイ用でお願いいたします。また、すり替え防止のため返品は受け付けません。#ポケモンカード151
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