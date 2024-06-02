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松かさ蒔絵 重箱 木箱入り 木製 漆塗 蒔絵 四段重 手提重 菓子重 茶道具
商品番号 H77818690153
商品名

松かさ蒔絵 重箱 木箱入り 木製 漆塗 蒔絵 四段重 手提重 菓子重 茶道具
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 4,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】全体巾19cm×19cm全体の高さ28cm手提げの底に亀裂が2か所あります。蓋の縁に傷があります。その他、小傷・スレ・少々の汚れがあります。松かさ蒔絵重箱木箱入り木製漆塗蒔絵四段重手提重菓子重茶道具【k2387】----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper151209.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring972396.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement239599.html

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