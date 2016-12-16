1980年代　昭和　ソファー　カリモク

実家の整理で出たソファです。当時100万以上かけて購入したソファセットの一つです。お客様用として長年客間にありましたが、今回整理のために手放すことにしました。状態は写真でご確認ください。サイズ 地面から座面 縦 約40センチ 背もたれ 縦 約78センチ 奥行き 約70センチ 横幅 約85センチ



昭和 1980年代 ソファー カリモク 第一ネット 9486円 www.geyrerhof.com



新商品】カリモク家具が1960～1980年代にかけて製造していたオールド ...



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