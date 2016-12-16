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- 1980年代 昭和 ソファー カリモク
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商品詳細
実家の整理で出たソファです。当時100万以上かけて購入したソファセットの一つです。お客様用として長年客間にありましたが、今回整理のために手放すことにしました。状態は写真でご確認ください。サイズ 地面から座面 縦 約40センチ 背もたれ 縦 約78センチ 奥行き 約70センチ 横幅 約85センチ
http://narcologia.ru/goods/voiceless888559.html
http://narcologia.ru/goods/providence165294.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome860643.html
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