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1980年代　昭和　ソファー　カリモク
商品番号 E81091061202
商品名

1980年代　昭和　ソファー　カリモク
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,194 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家の整理で出たソファです。当時100万以上かけて購入したソファセットの一つです。お客様用として長年客間にありましたが、今回整理のために手放すことにしました。状態は写真でご確認ください。サイズ　地面から座面　縦　約40センチ　　　　背もたれ　縦　約78センチ　　　　奥行き　約70センチ　　　　横幅　約85センチ
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http://narcologia.ru/goods/providence165294.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome860643.html

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