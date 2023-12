GMCK74 ○ ACTUS アクタス five by five ファイブバイフ

GMCK74○ACTUSアクタスfivebyfiveファイブバイファイブカウチソファMETEORCOUCHSOFAメテオール総革定価約48万□□商品説明□□革のソファにこだわり抜いて生まれた、アクタスのオリジナルブランド「fivebyfive(ファイブ・バイ・ファイブ)」。「fivebyfive=五惑に訴えるソファ」をコンセプトに徹底した管理生産を行う最高級のソファブランドです。約:実寸サイズ(mm)W2800×D910~1830×SH360×H680※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便※購入、コメント前にプロフィール必読下さい



