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アンティークソファ
商品番号 A34033181023
商品名

アンティークソファ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和30年代のソファで、セットのうちの一脚です。素材は布地です。色はグレーがかったベージュで花柄の上品な柄です。約10年前に生地を張り替えています。セットで約13万円ほどでした。ソファにカバーを掛けて使用していたので、生地に染みや汚れはありません。見落としていたらすみません。肘掛けに小さなキズがいくつかあります。大きさですが、幅90cm、奥行75cm、背もたれの高さ72cm位です。もう１脚ありますので、合わせてご検討ください。大阪府寝屋川市に取りに来ていただける方を希望します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis741244.html
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