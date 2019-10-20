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商品詳細
昭和30年代のソファで、セットのうちの一脚です。素材は布地です。色はグレーがかったベージュで花柄の上品な柄です。約10年前に生地を張り替えています。セットで約13万円ほどでした。ソファにカバーを掛けて使用していたので、生地に染みや汚れはありません。見落としていたらすみません。肘掛けに小さなキズがいくつかあります。大きさですが、幅90cm、奥行75cm、背もたれの高さ72cm位です。もう１脚ありますので、合わせてご検討ください。大阪府寝屋川市に取りに来ていただける方を希望します。
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