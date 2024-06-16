ノリタケクラフト―ンパン皿5枚セット

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商品詳細
ノリタケクラフト―ンパン皿5枚セット直径約:18cm裏に特有の焼き窪があります。一枚の裏淵や底円に焼きシミがあります。最後の画像になります。保管品になりますが、綺麗な状態と思います。画像が全てとなります。
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