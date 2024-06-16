iΦ【Domicil】ドミシール 総革 リクライニング ソファ シングルソファ

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【Domicilドミシール総革リクライニングソファシングルソファ】ーーお渡し方法3種類ーー■配送について■①自社便は青葉区の当店より 10キロ以内：8,000円 20キロ以内：10,000円 現地現金着払い※階段作業別途費用有り②遠方の方は『たのめる便』配送となります。 300㎝：12,000円→価格変更が必要ですので事前コメント必須です③横浜市青葉区市ケ尾町の当店への直接引き取り大歓迎。→ご購入後1週間以内のご来店できる方。ーーーーーーーーーーーIDC大塚家具取り扱いの、欧州発の洗練されたデザイン「Domicil/ドミシール」から総革張りリクライニングソファになります。ドミシールのソファは著名な実力派デザイナーを起用。高い技術と機能性を追求し、優美なモダニズムが見事に調和した、本物だけが持つプレシャスな空間を生み出します。機能性、そして開放感溢れる空間をリビングに繊細なラインの機能美が光るフォルム。リビングで過ごす場面によってその姿を変え、時には社交的に、時には安らぎとくつろぎをリビングに与えてくれます。職人のこだわりから生まれる繊細で確かなクオリティは、日本のリビングシーンに自然と調和し、満ち足りたリビングライフを演出します。■参考定価■約22万円■商品詳細■IDC大塚家具Domicilドミシール総革リクライニングソファシングルソファカラー：ホワイト■サイズ■約W89 約D70-151 約H114 約SH45（cm）※数㎝の誤差はご了承下さい。※クリーニング済み※補修済み使用感はございますがクッション性にヘタリなどはなくまだまだお使いいただける商品です。補修箇所や落ちない汚れなど全てお写真にてご確認下さい。（写真10枚目参照）あくまで中古品ですのでお写真にて状態をご確認の上、ご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。FL-Φ080506/カラミ