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- 10/19まで！【リビングハウス】ゼロソファ 3人がけ本革ソファ付属のオットマン
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商品詳細
カラー···ブラウン主な張り地···天然皮革（本革）別ページで出品中のソファとセットのものになります。⚠️単品購入でもOKです！商品名：Zerosofaオットマンサイズ：W600xD600xH420仕様：本革/スチールレッグリビングハウスで6年ほど前に購入しました。タグが出て来ないのでウニコで登録させていただいています。本革でへたりもなくとてもしっかりしていますが、座り心地は固すぎず柔らかすぎずでとても座り心地が良いものです。次のソファの搬入予定のため、10/19で出品終了とする予定です。
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