ソファ カウチソファー 2人掛け 背部肘部6段階リクライニング ポケットコイル

幅125㎝商品サイズ(cm):幅約125×奥行約48×高さ約70重量:約17kg耐荷重:約150kg材質(本体枠\u0026脚):天然木張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル、Sバネ「リクライニングソファー」アームと背もたれ3箇所5段可動のレトロシリーズ。※クッション2個付き「スペースを取らないコンパクト設計」座面幅約95cmの2人掛けソファー。限られた場所でも無理なく置けるのでひとり暮らしにもオススメ。【おススメポイント】※説明文を適当に再編集して登録してください。すべて同じ文書を登録の場合は、他のSELLERのLISTINGと合併することが生じる可能性があります。■リクライニング2Pソファラフにくつろげる、こだわりの2人掛けソファ。あなただけのパーソナルな時間を快適にサポートします。2人でゆったり自由な座り方、左右独立リクライニングは14段階調整■さまざまなテイストにマッチ合わせやすいベージュのコーデュロイ生地に、引き締めるブラックのスチールフレーム。インダストリアルやヴィンテージな雰囲気にはもちろん、ナチュラルなテイストにも合わせられるマルチなソファです。収納時はコンパクトに折りたたみ可能。搬入口の広さを気にせず、搬入・移動が可能です。■あぐらもかける広々設計の座面長時間ソファーに座っていると、姿勢を崩したくなる時も。■ファブリック生地使用生地は柔らかく繊維が細かいふっくらいい心地のファブリック生地。手に馴染むような肌触りで、いつまでも撫でていたくなるような心地よさです。■14段階リクライニングスチール脚のソファには珍しい14段階リクライニング機能付き。体格や使用シーンなどに合わせて微細な角度調整が可能です。■クッションの程よい弾力クッションの中材には、ベッドにも使用される「ポケットコイル」を使用。固すぎず柔らかすぎず、疲れにくい弾力で体を支えてくれます。■身体をやさしく包み込むぎっしりと詰まったコイルはそれぞれ独立して動くため、体圧分散性にすぐれ、理想の姿勢に寄り添ってくれます。■フレームと脚先スチール製のフレームにはサビに強い粉体塗装を施しました。脚先には床を傷つけにくい平丸のキャップが付いています。



Amazon｜ソファ カウチソファー 2人掛け 背部肘部6段階リクライニング ...



カウチソファー 2人掛け 背部肘部6段階リクライニング ポケットコイル ...



セルタン 日本製 カウチソファー 和楽の極 2人掛け ポケットコイル ヴィンテージ キャメル 背部肘部14段リクライニング 高反発 A01p-14段-677CML



ソファ 2人掛け 背部肘部6段階リクライニング 高反発 コンパクト-



ソファ カウチソファー 2人掛け 背部肘部6段階リクライニング ポケット ...



セルタン 日本製 カウチソファー 和楽の極 ハイバック 2人掛け ポケットコイル PVC レザー ホワイト 背部肘部リクライニング 高反発 A316p-598WH



セルタン 日本製 カウチソファー 和楽の極 1人掛け ポケットコイル タスクグレー 背部肘部14段階リクライニング 高反発 A282p-14段-587GRY



2人掛け]カウチソファ｜14段階リクライニング ポケットコイル 日本製 ...



[2人掛け]カウチソファ｜14段階リクライニング ポケットコイル 日本製



セルタン 日本製 カウチソファー 和楽の極 3人掛け ポケットコイル PVC レザー ホワイト 背部肘部14段階リクライニング 高反発 A652p-598WH



セルタン 日本製 カウチソファー 和楽の極 2人掛け ポケットコイル ヴィンテージ ダークブラウン 背部肘部14段リクライニング 高反発 A01p-14段-678DBR



[2人掛け]カウチソファ｜14段階リクライニング ポケットコイル 起毛 日本製



タンスのゲン ソファー 2人掛け リクライニング オットマン へたりにくい ポケットコイル ファブリック ソファ カウチソファー 15210108(83627)



ソファ 2人掛け 背部肘部6段階リクライニング 高反発 コンパクト-



セルタン 日本製 カウチソファー 和楽の極 ハイバック 2人掛け ポケットコイル タスクブラウン 背部肘部リクライニング 高反発 A316p-582BR