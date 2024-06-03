ソファー2人掛け ソファーベッド

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ご覧頂き有難うございます。ソファーベッドソファー2人掛け肘付き3つ折り折りたたみコンパクト3つ折り一人暮らしおしゃれ脚付き北欧(ベージュ)定価26,000円ほどのお品です。主な張り地···布・ファブリック一人暮らし用のマンションに4月末に届き、夜から翌朝まで一度のみベッドとして使用。ソファーもほぼ未使用です。一人暮らし用に娘に用意しましたが多忙のためずっと自宅生活が続き、この度留学が決まり、マンションも解約。どなたか使って頂ける嬉しいです。自己紹介欄をご確認下さい。宜しくお願い致します。#北欧家具#一人暮らし#シンプル