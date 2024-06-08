◆SALE◆ 美濃焼 炭化焼〆手造り片口鉢 5個set【新品・送料込】

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◆SALEお特価品◆こちらのお品物のは在庫限りで大特価にて販売致します。定価税込で1個¥2750×5＝¥13750→SALE価格¥4800「送料込」無くなり次第終了とさせていただきます。◆こちらの出品5個の他にあと30個ほどあります、更におまとめの方はコメントください。御見積いたします。◆美濃焼炭化焼〆手造り片口鉢5個setになります。【サイズ】縦幅約12.5cm横幅13～14㎝ 高さ約5cm【材質】陶器【容量】－【重量】約275g【産地】岐阜県土岐市【備考】電子レンジ（〇）／食洗機（〇）【引渡し方法】送料は当方が負担します。※和陶器は手作業仕上の為、一つ一つ固有差があり表情が異なります。サイズも商品により多少異なる場合があります。色味の出方や釉薬の濃淡、模様の違い、素地の見える箇所、小穴、釉薬の垂れ、色むら、かすれ、焦げ目、焼むら等などが製品により生じる場合があります、ご了承の上でお求めください。※撮影環境やご覧になっているデバイスの状況により、実際の商品の色が画面上の色と微妙に異なることがございます。商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じかねますのでご了承ください※商品は在庫からのお任せ発送とさせていただきます。※電子レンジ・食洗器の使用注意事項◇レンジ※土物は吸水性が高いため、水分を沢山吸い込んだ状態でレンジにかけると急熱により水分が膨張し割れやすいので注意。※冷蔵庫などでキンキンに冷えた状態で加熱すると割れやすいので注意。◇食洗機※器同士が余りぶつかり合わない程度に入れてください。（磁器に比べ強度の弱い土物は割れやすい）※土物は吸水性が高いため、洗浄後はよく乾かしてください。※枚数・他の商品とおまとめ歓迎です。お問い合わせはお気軽にコメントください。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)、皿/プレートカラー...ブラック素材...陶磁器(セラミック)お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、小鉢カラー···ブラック素材···陶磁器(セラミック)