★最終値下げ★(希少)LLADROリヤドロ、ナオ、少女と犬

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(希少、美品)リヤドロ、ナオ陶磁器製人形オブジェインテリア少女と犬が仲良く眠っている心安らぐオブジェです傷、汚れ、割れ欠けもなく良好な状態だと思いますサイズ高さ…約１2cm奥行き…約11cm横幅…約15cm(箱付き)梅田阪神デパートで数年前に購入し硝子キャビネットで大切に保管、自宅保管なのでご理解よろしくお願いいたします値下げしました。ギリギリのお値下げですがエミリオロバのカラーの花束を一緒に(必要無い方はコメントでお知らせ下さい綺麗な状態だと思いますが細かい点はご容赦ください、長さ約45cm(写真参照)