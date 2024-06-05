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商品についてアクセサリーツリーです。シルバー色のアクセサリーツリーです。オブジェやアクセサリーツリー、商品撮影用のジュエリースタンドやディスプレイ用にお使いいただけると思います。買った当初から一部黒く変色している箇所がありますので写真を参考にご検討よろしくお願いします。サイズ 縦約28cm、横約19cm、奥行き約8.2cm素材はおそらくアルミニウム合金？と思います。自宅保管なのでご理解ある方のご購入をお願いします。※ご覧になっているパソコンやモニター環境により、色味が写真と異なって見える場合もありますのでご了承下さい。