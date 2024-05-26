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訳あり　スワロフスキー　キティ赤リンゴ
商品番号 P45508542374
商品名

訳あり　スワロフスキー　キティ赤リンゴ
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーSWAROVSKIクリスタルフィギュアHelloKittyRedApple(ハローキティ赤リンゴ)Hello写真に写っているように赤のリボンが欠けたのを接着剤で補修してあります。それでもよろしければご購入ご検討下さいませ。送料込みでプチプチ梱包して別の箱に入れて発送致します。結構高額でした。素材···クリスタル
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スワロフスキー 「ハローキティ 赤リボン＆リンゴ置物」 （Red Bow and Red Apple）　1096878 - スワロフスキー専門店 クリスタライズグレイス

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