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- ●良品 ◆ スワロフスキー バースデーケーキ 296555 箱つき
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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆スワロフスキーSWAROVSKIバースデーケーキ誕生日ケーキ296555箱つき◆サイズ(おおよそ)◆幅3cm奥行3cm高さ2.5cm◆お品の状態◆・わずかな小キズがありますが、割れ欠けのないお品です。管理No.4909-0822-109他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniのスワロフスキーからぜひご覧ください！
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