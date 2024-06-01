●良品 ◆ スワロフスキー　バースデーケーキ　296555 箱つき

ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆スワロフスキーSWAROVSKIバースデーケーキ誕生日ケーキ296555箱つき◆サイズ(おおよそ)◆幅3cm奥行3cm高さ2.5cm◆お品の状態◆・わずかな小キズがありますが、割れ欠けのないお品です。管理No.4909-0822-109他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniのスワロフスキーからぜひご覧ください！



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