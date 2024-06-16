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アメジスト　原石
商品番号 L93099496917
商品名

アメジスト　原石
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメジスト原石、重さは約4.5㎏になります。卸問屋さんで購入しましたが断捨離の為に出品致します。浄化してからの発送とさせて頂いております。幅11．5cm縦13cm高さ6cmとなります。#アメジスト#原石#インテリア#置物#夫婦円満
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