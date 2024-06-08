

新品 本土送料無料 Lily オットマン付き2人掛けソファ アイボリー ...



北欧スタイル オットマン付き2人掛けソファ（アイボリー）北欧家具 ...



Lily オットマン付きソファ | カグカリーノ 家具のサブスクリプション ...



g135006]【2人掛け】Lily オットマン付きソファ 2人掛けソファー ...



g135006]【2人掛け】Lily オットマン付きソファ 2人掛けソファー ...



Lily オットマン付きソファ | カグカリーノ 家具のサブスクリプション ...



Lily オットマン付きソファ | カグカリーノ 家具のサブスクリプション ...



g135006]【2人掛け】Lily オットマン付きソファ 2人掛けソファー ...



2人掛け】Lily オットマン付きソファ｜北欧インテリア・家具の ...



g135006]【2人掛け】Lily オットマン付きソファ 2人掛けソファー ...



Lily オットマン付きソファ | カグカリーノ 家具のサブスクリプション ...



g135006]【2人掛け】Lily オットマン付きソファ 2人掛けソファー ...



新品 本土送料無料 Lily オットマン付き2人掛けソファ グレー ...



Moln オットマン付き一人掛けソファ アイボリー | labiela.com



2人掛け】Lily オットマン付きソファ｜北欧インテリア・家具の ...

■商品についてシーンに合わせて組み替えられるオットマン付き2人掛けソファ【組立品】【梱包サイズ】117cm×65cm×52cm【梱包重量】約28.6kg【商品重量】約25.5kg【耐荷重】約160kg※付属工具で組み立て願います※組立時間:2人以上で約15分【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。【ORG】■サイズ・規格2Pソファ：幅115cm×奥行64cm×高さ69.5cm（座面高：42cm）オットマン：幅47.5cm×奥行41cm×高さ42cm生地：ファブリック中材：PP綿、チップウレタン、ウレタンフォーム、Sバネ脚部：天然木【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。