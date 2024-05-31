【ライトグレー】ソファーベッド　カウチソファ　3人掛け オットマン付き 多機能

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素材：クッショaン材：ウレタンフォーム、Sバネ、ウェービングベルト、シリコンフィル張り材：ポリエステル構造部材：木材脚：ブナカラー：ダークグレー W1082S00066サイズ：3人掛けソファー：137*90*79cm（肘掛け、木脚を含み）オットマン：89*40*40cm（木脚を含み）梱包サイズ：3人掛けソファー：139*73*77cmオットマン：89*40*41cm重量（Ｎ*Ｗ）：梱包1：40.5KGS梱包2：10.5KGS重量（Ｇ*Ｗ）：梱包1：44.5KGS梱包2：12.5KG組立品/完成品：組立品おすすめのポイント：1.たくさん収納できるソファーとオットマン2.ソファー全体を包まれたデザイン、ソファーベッドプレート漏れのことを革新し、スッキリとした外観を実現。3.取り外し可能の木脚付き、脚なしで利用可能4.左右に取り付けられる肘掛5.座席は弾力性、座り心地に優れた高品質のスポンジを採用6.中央部に収納可能なテーブル付き7.ローリング式なのでソファーベッドに簡単に変身。8.肘掛に収納袋ついていますので小物の収納に便利。9.クッション2個付きご注意：※お客様組み立て品となります。※本商品の組み立てやご使用に際しては、乱暴に扱いますと破损やケガの原因となりますので、丁寧にお取り扱いください。※商品デザインは、品质に差し支えない程度に、予告なく変更する場合があります。※新しく入荷した商品は今まで贩売していた商品と色差がある場合がございます。※商品のデザインが写真と違う場合がございますが品質上の問題なく使えますのでご了承下さい。※必ず水平で、安定した場所に設置してください。※お届け先が離島なら発送不可。※運送途中に損害をもたらす可能があり、ご心配なく気軽に弊社とご連絡ください。※大型商品ですので、开梱后のお客様都合による、ご返品を承る事が出来かねます。