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大倉陶園 モーニングカップ 1933年 オールド大倉
商品番号 T11953531745
商品名

大倉陶園 モーニングカップ 1933年 オールド大倉
ブランド名 大倉陶園
特別価格 税込 1,872 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます大倉陶園モーニングカップ1933年カップ直径:約9.7cm、高さ:約8cmソーサー直径:約16.3cm写真で判断できる方、一度人の手に渡った品であることを理解できる方の購入をお願いします。割れ、ヒビ、汚れはありません。戦前の東京蒲田時代のオールド大倉小傷やスレなどあります。即購入可能です。
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